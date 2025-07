Santiago Gimenez Milan, il messicano prende posizione! Annuncio definitivo e futuro delineato

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano ha rotto il silenzio e annunciato la permanenza certa in rossonero nella prossima stagione

Le recenti settimane sono state animate da speculazioni sul futuro di Santiago Giménez lontano da Milanello, complice anche la ricerca del calciomercato Milan di un altro centravanti di spessore. Tuttavia, il giovane attaccante messicano, attualmente in vacanza dopo la vittoria della Gold Cupcon la sua nazionale, ha fugato ogni dubbio riguardo la sua permanenza in rossonero. In un’intervista esclusiva rilasciata a Fox Sports Mexico, Giménez ha ribadito il suo impegno con il club milanese, mettendo a tacere le voci di mercato.

“Ogni anno mi hanno accostato a diverse squadre, ogni volta che c’è una squadra interessata cercano di togliermi dalla squadra in cui sono, ma mi vedrete al Milan nella prossima stagione“, ha dichiarato con fermezza Giménez, confermando la sua intenzione di proseguire la sua avventura in Serie A. Questa affermazione giunge come una notizia rassicurante per i tifosi milanisti, ansiosi di vedere il talento del messicano esprimersi appieno nella prossima stagione.

Poco Impiegato ma Campione: La Vittoria in Gold Cup

Il resto dell’intervista si è concentrato principalmente sulla recente vittoria della nazionale messicana nella Gold Cup, un traguardo che ha riempito di gioia il giovane attaccante. Nonostante un impiego limitato nella competizione, Giménez si è detto estremamente felice di aver alzato il trofeo. Arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Feyenoord, l’attaccante ha riflettuto sul suo ruolo nella squadra nazionale: “Punti sempre a giocare il maggior numero di minuti possibili. La verità è che non ho giocato come mi aspettavo o volevo, ma sono molto contento del risultato. Si vede la fiducia nella squadra. La vedo molto solida, e credo molto nel ct Aguirre e nel suo staff tecnico, quindi sono fiducioso che qualsiasi decisione prende è la migliore.“

Giménez ha espresso profonda ammirazione per il CT Aguirre, sottolineando la sua saggezza e la sua vasta esperienza: “Aguirre è molto saggio, ha una grande esperienza. Il suo calcio può piacere o meno, ma è contagioso e si vede sul campo. L’undici titolare corre, e anche chi entra corre, e questo conta molto. Abbiamo costruito un gruppo molto competitivo. Penso che ce la possiamo giocare con tutti, non ci tireremo indietro con nessuno“. Queste parole evidenziano la coesione e la determinazione del gruppo messicano, elementi che hanno contribuito alla vittoria finale.

Il Sogno Mondiale: “Diventare Campione del Mondo”

Guardando al futuro, Giménez non ha nascosto le sue ambizioni per il Mondiale che si terrà la prossima estate. Il suo desiderio è quello di sognare in grande e di raggiungere obiettivi che ad altri potrebbero sembrare irrealizzabili. “Alla fine, è calcio, tutto può succedere, e io voglio sognare in grande. Cerco sempre di crederci. Sono sicuro che faremo un grande Mondiale e faremo la storia. Mi pongo l’obiettivo più grande possibile, ed è diventare campione del mondo. So che molti diranno che è quasi impossibile, ma il Leicester è stato campione della Premier League anche se tutti dicevano che era impossibile“. Questa mentalità vincente e la fiducia nelle proprie capacità sono un tratto distintivo di Giménez, che si ispira a imprese calcistiche inaspettate per alimentare i suoi sogni.

Santi Parla di Jović: Un “Killer in Area di Rigore”

Infine, il centravanti messicano ha commentato anche le voci sul possibile arrivo al Cruz Azul di un suo ex compagno di squadra al Milan, Luka Jović. Giménez ha espresso un giudizio molto positivo sull’attaccante serbo, descrivendolo come un acquisto prezioso per qualsiasi squadra: “Sarebbe un grande rinforzo. È un numero nove letale, è un killer in area di rigore“. Le sue parole sottolineano le qualità offensive di Jović, confermando la stima che Giménez nutre nei confronti del suo ex compagno.