Santiago Gimenez Milan, l’indiscrezione sull’attaccante è da non credere: sta per succedere veramente

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano si candida ad una maglia da titolare nella sfida di venerdì in campionato contro il Bologna

Come riferito da Tuttosport, Sergio Conceicao ha le idee chiare in vista della sfida di venerdì 9 maggio a San Siro tra Milan e Bologna, antipasto della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio.

Al centro dell’attacco, con Jovic probabilmente preservato per la supersfida e con Abraham non in perfette condizioni fisiche, ci sarà con ogni probabilità Santiago Gimenez. Il messicano è apparso in ripresa nelle ultime due sfida: gol al Venezia e assist per il pareggio di Leao contro il Genoa.