Santiago Gimenez Milan, ritiro con Allegri decisivo per il futuro del messicano! C’è un aspetto che va chiarito

Santiago Gimenez Milan, il ritiro estivo con Allegri sarà decisivo per il futuro del messicano: gli verrà affiancata un’altra punta

L’ultima giornata del calciomercato Milan invernale 2025 ha visto un nome su tutti accendere le fantasie dei tifosi: Santiago Gimenez. Il talentuoso attaccante messicano è stato il colpo più roboante, l’acquisto che ha promesso di elevare il livello del reparto offensivo. Eppure, come spesso accade nel complesso scacchiere del calcio moderno, l’entusiasmo della piazza potrebbe non coincidere perfettamente con le esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore livornese. Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Daniele Longo, il tecnico nutre alcune riserve sulle caratteristiche di Gimenez, ritenendo che, sulla carta, non si sposino al 100% con il suo credo calcistico.

Questa discordanza, seppur sottile, solleva interrogativi significativi sul futuro del messicano e sulle strategie di mercato del club. L’allenatore, infatti, è conosciuto per la sua meticolosa attenzione ai dettagli e per la sua capacità di plasmare le squadre in base a principi ben definiti. Un attaccante, nel suo sistema, non è solo un finalizzatore, ma un elemento chiave nella costruzione del gioco, nella pressione sui difensori avversari e nella creazione di spazi per i compagni. Se Gimenez, pur essendo un giocatore di indubbio valore, non rientra pienamente in questi parametri, è naturale che il tecnico manifesti delle perplessità.

La situazione di Santiago Gimenez sarà attentamente monitorata nel corso del pre-ritiro estivo. Questo periodo, fondamentale per la preparazione fisica e tattica della squadra, sarà l’occasione per l’allenatore di valutare sul campo l’adattabilità del messicano ai suoi schemi. Saranno analizzati i movimenti senza palla, la capacità di legare il gioco, la disponibilità al sacrificio in fase di non possesso. Solo dopo questa approfondita analisi si potrà avere un quadro più chiaro sulla collocazione di Gimenez all’interno del progetto tecnico.

Nel frattempo, la società non è rimasta a guardare. La necessità di affiancare a Gimenez (o eventualmente di sostituirlo, qualora le valutazioni nel pre-ritiro non fossero positive) un centravanti di assoluto livello è stata manifestata con chiarezza alla proprietà. Quest’ultima, dimostrando proattività e un’attenta visione del mercato, si è subito mossa per individuare profili che possano garantire un upgrade significativo al reparto offensivo. Si cercano giocatori con caratteristiche complementari, capaci di assicurare un numero elevato di gol, ma anche in grado di integrarsi perfettamente con le richieste tattiche dell’allenatore.

Le prossime settimane e i mesi estivi saranno cruciali per definire l’assetto definitivo dell’attacco del Milan. Con le parole di Daniele Longo che risuonano nell’ambiente, è evidente che il “colpo” Gimenez potrebbe rivelarsi più complesso del previsto e che il calciomercato estivo si preannuncia ancora una volta frizzante, con la ricerca di un centravanti di peso che si profila come uno degli obiettivi primari della società.