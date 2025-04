Santiago Gimenez Milan, il retroscena con Conceicao allarma: è successo a Milanello, la ricostruzione

Santiago Gimenez Milan, clamoroso retroscena: il messicano avrebbe discusso con Sergio Conceicao prima del derby di Coppa Italia

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan ci sarebbe anche un’incomprensione con Sergio Conceicao dietro il momento negativo di Santiago Gimenez:

PAROLE – «Sergio Conceicao, in questa fase della stagione, sta andando avanti dritto per la sua strada. Sicuramente Abraham in questo momento è in una condizione fisica e mentale molto buona, nettamente migliore rispetto a quella di Santiago Gimenez ma allo stesso tempo il tecnico portoghese sta facendo poco per cercare di valorizzare quello che è stato l’investimento economico più importante fatto dal Milan in questa stagione. Tra i due non è scoccata la scintilla e la discussione avvenuta in allenamento prima del derby di coppa Italia di certo non ha aiutato a risolvere la situazione».