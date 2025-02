Santiago Gimenez Milan, il messicano sicuro della permanenza a prescindere: messaggio del club alla punta

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano resterà a Milanello a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan si avvia ad una profonda rivoluzione soprattutto nel caso in cui non venga raggiunto l’obiettivo legato alla prossima Champions League.

Senza Champions, sarà rivoluzione. In quel caso Gimenez è una delle poche certezze. Sugli altri, nessuno ha il posto assicurato. Con Conceiçao alla porta non sarà riscattato Joao Felix. Di più: per tenere il bilancio in attivo andrà sacrificato di sicuro un big (Theo).