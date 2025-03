Santiago Gimenez Milan, tra mercato e campo i rossoneri non hanno dubbi: palla a Conceicao, cosa succede

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano è assolutamente confermato per la prossima stagione: Conceicao studia alternative tattiche

Come riportato dal Corriere dello Sport, se Joao Felix è destinato a lasciare il calciomercato Milan a giugno, destino completamente opposto spetterà a Santiago Gimenez nonostante il digiuno di gol lungo ormai un mese e nonostante nel calcio di Conceicao sembri più congegnale un calciatore come Abraham.

El Bebote invece è un animale d’area di rigore e per questo è opportuno che le soluzioni tattiche cambino, sia in questo finale di stagione che a maggior ragione nella prossima annata, per far sì che il messicano torni quello di Rotterdam. Conceicao sta quindi ragionando su delle varianti tattiche già a partire dalla gara col Napoli.