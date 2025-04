Santiago Gimenez Milan, Pellissier non ha dubbi: parole precise sul messicano, arriva la stoccata al club rossonero

Santiago Gimenez Milan, Sergio Pellissier, ex attaccante, ha analizzato le difficoltà in rossonero del messicano: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Sergio Pellissier, ex attaccante e opinionista, ha parlato dei primi mesi di Santiago Gimenez, ex Feyenoord, con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «A me piace, non so se può diventare l’attaccante migliore del Milan, ma non mi è dispiaciuto quando si è presentato. Oggi è la società Milan tutta che ha difficoltà e tutti non stanno rendendo al meglio».