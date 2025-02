Santiago Gimenez a TeleLombardia: «Fare gol è sempre emozionante, sono grato a Dio. Feyenoord? Ho un pensiero chiaro»

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Verona ieri sera a San Siro: le dichiarazioni

Intervenuto a TeleLombardia dopo Milan-Verona, Santiago Gimenez ha dichiarato:

PAROLE – «Incredibile, fare gol è emozionante, farlo davanti la tua gente ancora di più. Sono molto felice e grato a Dio per l’opportunità di fare quello che mi piace, andiamo avanti per farne ancora di più. Sono molto contento. I tifosi, i giocatori, l’allenatore, lo staff, mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno dato fiducia. Adesso insieme andiamo avanti. Siamo pronti, faremo il massimo. Il Milan merita di passare il turno in una competizione come la Champions League».