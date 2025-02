Santiago Gimenez Milan, il paragone fa impazzire i tifosi rossoneri! Parole pesanti

Condividi via email

Santiago Gimenez Milan, spunta il paragone con un ex centravanti passato anche dal club rossonero: Bobo Vieri. Il parere di Garlando

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, noto giornalista, ha commentato così la prova di Santiago Gimenez in Empoli–Milan:

PAROLE – «L’esordio con gol di Gimenez, dopo l’assist a Joao Felix in Coppa Italia, è stato più che incoraggiante: un carrarmato dai cingoli di velluto, un Bobone Vieri più aggraziato, affamato di profondità e generoso senza palla. La sfida di Conceicao, che non è nato per un calcio di bollicine, è rendere sostenibile il lunapark di Empoli contro avversari più competitivi».