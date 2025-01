Condividi via email

Santiago Gimenez Milan, quella di oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo dell’attaccante messicano: dipende dall’infortunio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata molto importante, se non addirittura decisiva, per il calciomercato Milan sul fronte Santiago Gimenez.

L’affare Gimenez è ora strettamente legato ai tempi di recupero: i contatti con il Feyenoord non si sono mai interrotti, con il Milan pronto a spingersi a un’offerta da oltre 30 milioni comprensiva di bonus e del 10% sulla plusvalenza della futura rivendita.