Santiago Gimenez Milan, il messicano ha le idee chiare e punta a convincere Allegri! Piano preciso, gli spifferi da Milanello non mentono

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano vuole convincere Massimiliano Allegri: da Milanello arrivano importanti segnali

Domani è tempo di calcio giocato per il Milan, con la sfida di Coppa Italia contro il Bari che segna l’inizio ufficiale della stagione. Tuttavia, l’attenzione in casa rossonera è ancora fortemente rivolta al mercato, con la ricerca di un centravanti di peso che resta l’obiettivo primario. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sta lavorando incessantemente per regalare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, un rinforzo in attacco. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, profili capaci di infiammare la fantasia dei tifosi.

Eppure, un attaccante con le “spalle larghe” il Milan lo ha già in rosa: Santiago Gimenez. “El Bebote” è chiamato a convincere Allegri e a dimostrare di poter reggere il peso dell’attacco rossonero. Il suo precampionato è iniziato sotto buoni auspici, con prestazioni convincenti che, seppur nel contesto di gare estive, hanno lasciato intravedere il suo potenziale. Arrivato dal Feyenoord con l’ambizione di rivoluzionare il reparto offensivo, Gimenez ha vissuto un primo anno di adattamento altalenante che ne ha condizionato il rendimento.

Le continue voci di mercato su altri ipotetici centravanti non fanno che aumentare la voglia di rivalsa di Gimenez, che intende affermarsi come il numero 9 titolare. Le sue parole a Sky Sport qualche giorno fa sono state chiare e piene di determinazione: “Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”. Ha aggiunto: “Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club”.

Sarà interessante capire se alla fine il Milan virerà su Hojlund, Vlahovic o se ci sarà qualche colpo di scena in queste ultime settimane di mercato. La determinazione di Gimenez è palpabile. Al Feyenoord ha dimostrato di avere la forza fisica e mentale per dirigere le manovre offensive, realizzando cose importanti. Adesso, al suo primo anno completo in Italia, ha l’occasione di confermarsi e far capire a Max Allegri di poter essere quella macchina da gol di cui il tecnico livornese ha bisogno per la sua nuova esperienza a Milano. La sfida è aperta, e solo il campo potrà dare le risposte definitive su chi sarà il vero leader dell’attacco rossonero.

Fonte: TMW.