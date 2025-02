Santiago Gimenez a Sport Mediaset: «Vi svelo perchè ho scelto la maglia numero 7. Milan un sogno»

Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, ha parlato anche a Sport Mediaset dopo l’ufficialità come nuovo attaccante rossonero

PAROLE – Sono più che pronto, mi sono preparato tutta la vita per questa sfida e oggi per me è un sogno stare qui e poter giocare. Sempre indossato la maglietta del Milan perchè chiaramente ho vissuto un’epoca del Milan dove vinceva tutto. Kakà, Ronaldinho, Beckahm, Pirlo, Gattuso, milioni di giocatori potrei dirti che hanno segnato la mia infanzia e per questo motivo ho sempre seguito il Milan. Prima cosa perchè avevo poche opzioni e di queste opzioni che avevo ho preso il 7 per prima cosa per Shevchenko che lo usò e mi ha motivato a scegliere e anche perchè è il numero perfetto nella Bibbia».