Santiago Gimenez Milan, Orlando assicura: «Ottimo giocatore ma lui è stata una vera delusione!». Di chi si tratta

Santiago Gimenez Milan, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha approvato il possibile arrivo del messicano bocciando Morata

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha commentato il possibile arrivo di Santiago Gimenez nel calciomercato Milan:

PAROLE – «E’ un ottimo giocatore, sono 2-3 anni che lo seguo. E’ un giocatore completo, vede la porta, è fisico. Morata è stato una delusione, è quasi una bocciatura. Italiane in Champions? Fino in fondo. La scheggia impazzita è l’Atalanta, l’Inter come qualità ha tante possibilità».