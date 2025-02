Santiago Gimenez Milan, Ibrahimovic lo elogia! Grandi complimenti e paragone da urlo

Santiago Gimenez Milan, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, ha elogiato l’attaccante in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha elogiato così Santiago Gimenez, acquisto del calciomercato Milan di gennaio:

SANTIAGO GIMENEZ – «Ha grande qualità, ha fame di fare gol. Mi ricorda Camarda, hanno la stessa fame di fare gol. Se non ce l’hai, non ce l’hai. Lui per me è bravo in area, può aiutare tanto la squadra. Che Milan trova Gimenez? Un Milan forte, giocherà con Leao, Pulisic, Reijnders, Walker e tanti giocatori che gli possono fare assist. Non ti preoccupare… Anche Maignan sa fare gli assist. Cosa può portare Gimenez? Ha grande qualità e ha fame di fare gol, e questa cosa o ce l’hai o non ce l’hai come Camarda. La sua qualità è dentro l’area, ma aiuta anche molto la squadra. Che Milan trova Gimenez? Un Milan molto forte, giocherà con grandi giocatori».

