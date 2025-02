MN24 – Santiago Gimenez Milan, oggi lo sbarco a Linate. Orario e tutti i dettagli

Condividi via email

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano arriverà oggi in Italia: alle 18 circa previsto lo sbarco all’aeroporto di Linate

Come appreso da Milannews24, Santiago Gimenez, ultimo colpo del calciomercato Milan di gennaio, sbarcherà intorno alle 18 a Linate per iniziare la sua avventura con il club rossonero. Le visite mediche sono previste per la giornata di domani.

Il messicano arriva al Milan a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita. C’è attesa per l’ufficialità.