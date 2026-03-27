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Santiago Gimenez vuole riprendersi il Milan: due mesi decisivi, il messicano ha un piano per conquistare Allegri
Santiago Gimenez è pronto a riprendersi Milan: gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi per tenersi stretto il club rossonero
Il Milan si prepara ad affrontare l’ultimo, decisivo sprint di campionato con una freccia in più al proprio arco: Santiago Gimenez. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’attaccante messicano è pronto a vivere un finale di stagione da protagonista dopo il lungo calvario fisico iniziato a novembre.
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Tornato in campo nei minuti finali della sfida contro il Torino lo scorso 22 marzo — dopo ben 144 giorni di assenza per l’operazione alla caviglia — il “Bebote” ha ora un obiettivo doppio e ambizioso.
Santiago Gimenez verso il 6 aprile: il piano per Napoli
I mesi di aprile e maggio saranno il palcoscenico per ridefinire il suo futuro in rossonero. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, Gimenez punta a ritrovare la via del gol (che in Serie A manca dal maggio 2025) per blindare la riconferma e, contemporaneamente, guadagnarsi la convocazione con il Messico per il Mondiale che si disputerà proprio in casa in estate.
La rincorsa parte dal Maradona: il big match contro il Napoli del 6 aprile sarà il primo test per dimostrare che il peggio è alle spalle.