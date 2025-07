Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha vinto nella notte la Gold Cup con il Messico battendo per 2-1 gli Stati Uniti

Per la seconda edizione consecutiva, il Messico si laurea campione della Gold Cup, confermando il suo dominio calcistico nella CONCACAF. Dopo il trionfo del 2023 contro Panama, quest’anno El Tricolor ha alzato nuovamente il trofeo sconfiggendo i loro storici rivali, gli Stati Uniti, in una finale al cardiopalma. La vittoria è stata ancora più dolce considerando l’assenza tra le fila statunitensi di due pedine fondamentali come i milanisti Yunus Musah e Christian Pulisic, un’assenza che ha indubbiamente pesato sull’esito dell’incontro.

La finale, disputatasi nell’effervescente città di Houston, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti. Il gol decisivo è arrivato al 77° minuto, siglato dal centrocampista del West Ham, Edson Álvarez. La sua rete ha ribaltato il risultato, scatenando l’entusiasmo tra i tifosi messicani e consegnando la vittoria alla sua nazionale. Un momento di pura gioia che ha coronato una campagna eccezionale per il Messico.

Tra i protagonisti di questa memorabile vittoria c’è stato anche l’attaccante del Milan, Santiago Giménez. Il giovane talento è sceso in campo all’86° minuto, subentrando a un Raúl Jiménez stremato ma ancora una volta decisivo con la sua prestazione instancabile. La presenza di Giménez in campo negli ultimi scampoli di gioco ha aggiunto un ulteriore tassello alla narrazione di questa vittoria. È notevole come il Milan veda i suoi giocatori protagonisti a livello internazionale, anche se in campi opposti in questa particolare finale.

La vittoria è stata accolta con festeggiamenti sfrenati da parte della squadra messicana. In particolare, il numero 7 del Diavolo, Santiago Giménez, non ha nascosto la sua gioia nel post-partita. Si è lasciato andare a festeggiamenti vivaci, documentandoli sul suo profilo Instagram attraverso una diretta live che i tifosi hanno definito “decisamente faziosa“. Un esempio lampante dell’intensità e della passione che il calcio sa generare, soprattutto quando si tratta di un derby così sentito come Messico-USA.

Questa Gold Cup conferma il Messico come una potenza dominante nel calcio della CONCACAF, con una squadra che ha dimostrato compattezza, talento e determinazione. La vittoria contro gli Stati Uniti, seppur privati di alcuni elementi chiave, ha un sapore particolare di rivincita e solidifica la loro posizione al vertice. Il futuro si prospetta brillante per El Tricolor, con una rosa ricca di giocatori esperti e giovani promesse come Santiago Giménez pronti a lasciare il segno. La fonte di questa notizia è la narrazione dettagliata dell’evento, che mette in luce i momenti salienti e le figure chiave di questa straordinaria vittoria.