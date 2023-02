Nella terza serata del Festival di Sanremo 2023 c’è stato un divertente siparietto tra Amadeus e un bimbo del coro di Mr Rain

al momento della consegna dei fiori dopo l’esibizione del cantante il bambino ha alzato la mano per per dire: “Forza Milan”, suscitando l’iralità del pubblico presente in sala. Il conduttore scherzosamente lo ha portato fuori dal palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.