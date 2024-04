San Siro fa ricco il Milan: quanto ha incassato il club dalle notti europee. Il dato riguardante i rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proposto un interessante aggiornamento per quanto riguarda l’incasso del club rossonero per le partite casalinghe giocate in questa stagione in Champions ed Europa League.

Nelle tre partite di Champions il Milan ha incassato oltre 18 milioni: quasi 5 milioni per Milan-Newcastle, oltre i 6 milioni per Milan-BVB e 7,7 milioni per Milan-PSG. A queste si aggiungono le due sfida in Europa League: 2,5 milioni e 2,1 milioni per le gare contro Rennes e Slavia Praga.