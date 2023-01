San Siro, sottosegretaria alla cultura: «Non c’è nessun vincolo»

Lucia Bergonzoni, sottosegretaria alla cultura, torna a parlare del possibile abbattimento dello stadio San Siro

Lucia Bergonzoni intervenuta ieri in Parlamento circa il possibile abbattimento di San Siro. Le parole della sottosegretaria alla cultura riportate dalla Gazzetta dello Sport.

«Non esistono a oggi vincoli sull’abbattimento del Meazza e non esistono elementi per avviare procedure di vincolo sulla struttura attualmente esistente. Non sarò qui a ricordare la questione dei vincoli sulla parte degli anni ’20 perché ormai era una parte piccola. Sulla parte restante della struttura non c’erano i termini dei 70 anni per poterli mettere. Nel gennaio 2021 la direzione generale Creatività contemporanea aveva già protocollato l’esito negativo dei procedimento di riconoscimento dell’importante carattere artistico del terzo anello e della copertura dello stadio.»