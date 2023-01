San Siro rinnovato? Ecco il progetto e la galleria da 350 milioni. Non solo nuovi progetti, ma anche restauri per il vecchio Meazza

In una recente intervista Scaroni ha precisato quali sono le condizioni per il nuovo stadio: tra queste non c’è la possibilità di restaurare il Meazza. «Impossibile avere così uno stadio davvero moderno e non traslocare con i cantieri aperti», scrive La Gazzetta dello Sport.

Un progetto di modernizzare dello stadio c’è, firmato da due ingegneri, che prevede l’eliminazione del terzo anello e la creazione di una “galleria”. Questo rifacimento, però, costerebbe sui 350 milioni.