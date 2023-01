San Siro, Ordine: «Il Milan deve fare da solo lo stadio a Sesto». Il commento del giornalista sulla vicenda stadio

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione “Tutti convocati“, ha commentato la vicenda stadio San Siro.

Ecco le sue parole: «Secondo me il Milan deve fare da solo lo stadio Sesto San Giovanni e chiudere questa pantomima col Comune, Sgarbi e compagnia. Sarebbe immorale che una città come Milano rinunciasse ad un investimento di un miliardo e duecento milioni in questo periodo»