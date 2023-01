Nuovo San Siro a Sesto? Il sindaco ribadisce la piena disponibilità dell’area

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, è tornato ad aprire alla possibilità di costruire in quella zona il Nuovo San Siro

Intervistato da Il Giorno, il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha dichiarato:

«Il nuovo stadio di San Siro? A Sesto San Giovanni siamo pronti ad accoglierlo. Abbiamo tutte le carte in regola per accogliere il nuovo stadio. Possiamo garantire tempi certi per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e abbiamo a disposizione uno spazio, quello dell’ex area Falck, dove è in corso la riqualificazione più grande d’Europa. Il ministro Salvini dice che c’è bisogno di un nuovo stadio e che ci sia necessità di partire con i lavori. Concordo con lui e aggiungo che noi siamo pronti. Nell’ex area Falck sarebbe possibile realizzare uno stadio moderno, green, in linea con gli impianti più innovativi che vediamo nel resto d’Europa. Inoltre, da un punto di vista logistico, la posizione sarebbe estremamente funzionale: siamo a 12 minuti dal Duomo, a 15 da Linate, abbiamo tre fermate della Metro e altre 4 in costruzione, una fermata del treno e un accesso alla tangenziale».