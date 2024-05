Lopetegui Milan, Ordine: «Inadeguato per allenare i rossoneri, vi spiego perché»

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su X commentando il tema che riguarda Lopetegui accostato al Milan per il dopo Pioli

Le parole di Franco Ordine, giornalista, espressosi così su X commentando il tema che riguarda Lopetegui accostato al Milan per il dopo Pioli:

LE PAROLE – «Lopetegui può essere incredulo per due motivi: 1) perché non considera spiegabile l’ ostilità dei tifosi milanisti; 2) perché non conosce la storia e il momento calcistico vissuto dal Milan. In entrambi i casi si dimostra inadeguato all’incarico»