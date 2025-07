San Siro Milan, che batosta per l’impianto! Requisiti non idonei per Euro 2032, lo scenario

San Siro Milan, importante batosta per quanto riguarda l’impianto: requisiti non idonei per la candidatura ad Euro 2032

Milano si trova di fronte a un bivio cruciale per il futuro del suo calcio e della sua capacità di ospitare eventi sportivi internazionali di primo piano. Stando a quanto rivelato da Calcio e Finanza, e successivamente rielaborato da Calciomercato.com, lo stadio di San Siro, iconico impianto che ospita le partite di Inter e Milan, non possiede i requisiti necessari per essere uno dei palcoscenici di Euro 2032, il Campionato Europeo che l’Italia ospiterà congiuntamente con la Turchia. Questa notizia emerge da un incontro tenutosi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, che ha visto la partecipazione dei vertici di Inter, Milan, FIGC, UEFA e del sindaco Beppe Sala.

L’incontro faceva parte di una serie di undici appuntamenti programmati per fare il punto sulla situazione dei cinque stadi italiani designati per ospitare le partite degli Europei. La FIGC avrà tempo fino a ottobre 2026 per comunicare le sue scelte definitive alla UEFA, con i cantieri che dovranno necessariamente partire entro e non oltre marzo 2027. Questo pone una pressione significativa su Milano e sulle sue squadre.

Mancanza di Requisiti e la Necessità di un Cambiamento Radicale

Nonostante Milano sia considerata una città ideale per l’UEFA in termini di infrastrutture e attrattiva, è emerso con chiarezza che l’attuale San Siro è privo dei requisiti strutturali e di modernità per ospitare un evento della portata di Euro 2032. Questa constatazione riaccende il dibattito sulla necessità di un progetto ambizioso e convincente, anche alla luce della delusione per la mancata assegnazione della finale di Champions League 2027, che pure avrebbe potuto fungere da stimolo per un ammodernamento significativo.

Gli scenari futuri delineano una sola via percorribile: la costruzione di un nuovo stadio. Le ristrutturazioni, anche le più profonde e strutturate, non sarebbero sufficienti a portare San Siro ai parametri richiesti dalla UEFA per Euro 2032. Questo significa che Inter, Milan e il Comune hanno poco più di un anno per presentare un progetto alternativo all’attuale Meazza, che sia definitivo e capace di superare i rigidi standard europei.

Un Nuovo Stadio Accanto all’Attuale: L’Opzione sul Tavolo

L’opzione più discussa, e che sembrerebbe essere quella su cui si sta lavorando con maggiore intensità, prevede la costruzione di un nuovo impianto in un’area adiacente a quella attuale di San Siro. Questo permetterebbe di mantenere un legame con la storica location, pur garantendo un’infrastruttura all’avanguardia. La sfida è enorme, considerando i tempi stretti e la complessità di un’opera di tale portata.

L’Accordo per la Vendita di San Siro al Comune

In questo contesto di urgenza e pianificazione futura, emerge anche un altro elemento cruciale: l’accordo di massima raggiunto tra Inter, Milan e il Comune di Milano per la vendita dello stadio San Siro. Dopo settimane di tensioni e negoziazioni, sembra che le parti abbiano superato gli ostacoli principali e stiano ora definendo i dettagli finali. La cifra pattuita per la vendita è di 197 milioni di euro, un valore fissato dall’Agenzia delle Entrate.

Questo accordo è un passo fondamentale, in quanto scioglie un nodo importante per la gestione futura dell’impianto e apre la strada a nuove strategie per i club. Tuttavia, il tempo stringe e la necessità di un nuovo stadio per Euro 2032 rende la situazione ancora più pressante. La corsa contro il tempo è iniziata, e il futuro del calcio milanese e delle sue ambizioni internazionali dipende dalla capacità di tutte le parti in causa di agire con prontezza e lungimiranza. Riusciranno Milano, Inter e Milan a presentare un progetto vincente e a garantirsi un posto tra le città ospitanti di Euro 2032?