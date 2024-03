San Siro Milan, posti vip, bar e negozi: le richieste per la ristrutturazione e le tempistiche

San Siro Milan, posti vip, bar e negozi: le richieste dei rossoneri e dell’Inter per la ristrutturazione e le tempistiche

Tiene banco in casa Milan in tema del nuovo stadio, ma al contempo ci si è seduti al tavolo per ascoltare il progetto per la ristrutturazione di San Siro. Nei giorni scorsi è andato in scena un nuovo incontro per decidere il futuro del Meazza, al quale hanno partecipato il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’AD dell’Inter Alessandro Antonello, il rappresentante di WeBuild Massimo Ferrari ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

L’edizione di Milano della Repubblica torna sul tema, sottolineando come la decisione definitiva e la fattibilità dei lavori arriverà soltanto tra tre mesi, quando WeBuild consegnerà il progetto di fattibilità. Posti vip, bar e negozi tra le richieste fatte dal club rossonero e quello nerazzurro.