San Siro Milan, il piano finanziario e le cifre del progetto: tutte le informazioni riportate dal Corriere della Sera questa mattina

Il Corriere della Sera ha analizzato il piano finanziario che c’è dietro il nuovo San Siro rispetto a Milan e Inter. La spiegazione:

PAROLE – “Il sindaco Giuseppe Sala ha detto di aspettarsi il piano entro febbraio e i due club hanno cominciato a lavorarci, per prima cosa, sondando il terreno con grandi banche come JP Morgan, Bank of America ma anche l’italiana BPM. Il progetto prevede l’acquisto di San Siro e aree circostanti, valutato 197 milioni dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo impianto sorgerà nella zona dei parcheggi attuali e il San Siro di oggi, abbattuto parzialmente il secondo anello, diventerà un Museo. Questa parte non preoccupa Milan e Inter, ma piuttosto l’arrivarci e far sì che il progetto vada avanti una volta per tutte. Secondo le stime, considerando gli esercizi commerciali, un’operazione del genere garantirebbe un aumento degli introiti da 80 a 130 milioni di euro“.