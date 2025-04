San Siro Milan, non è tutto oro quello che luccica? Disaffezione generale, il dato sui tifosi allarma

San Siro Milan, il dato sui tifosi presenti a San Siro allarma: grossa percentuale di stranieri e disaffezione generale dell’ambiente

Importante panoramica fatta da Tuttosport sulla presenza a San Siro dei tifosi del Milan.

Dietro ai numeri dei continui sold-out comunicati dal Milan, c’è una realtà diversa e che ormai è palese a occhio nudo e all’orecchio: San Siro è una cattedrale gelida e grigia, sempre più fredda e disinnamorata di quello che si vede nel corso della partita, ma anche poco partecipe a ogni stimolo profuso dagli speaker. Le formazioni non sono più “urlate” come prima, con tanti cognomi dei giocatori che cadono nel vuoto, i tifosi stranieri sono sempre di più e i buchi in tutti i settori dello stadio sono evidenti, poiché tanti sono gli abbonati che non affrontano trasferte lunghe per assistere a spettacoli tecnici insoddisfacenti. Ma anche gli abbonati più vicini a livello chilometrico scelgono a quali partite presenziare e così, anche a Milan-Atalanta, vi erano evidenti buchi in ogni settore dello stadio.