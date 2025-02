San Siro Milan, spunta il consiglio di Regione Lombardia ai rossoneri! Tifosi spiazzati, cosa può succedere

San Siro Milan, Regione Lombardia ha consigliato ai rossoneri di accantonare l’ipotesi San Donato: la ricostruzione

Importante aggiornamento fornito dal Corriere della Sera sul nuovo stadio di Milan e Inter.

Nuovo stadio a San Siro, il progetto di Inter e Milan: 71.500 posti, parcheggi sotterranei e niente più tornelli. Squadre di consulenti al lavoro per consegnare il piano al Comune entro i primi di marzo, lavori dal 2027 da finire per il 2030. Investimento da oltre un miliardo. Il club rossonero, è vero, tiene ancora in piedi l’ipotesi di costruire un proprio impianto a San Donato come piano di riserva qualora l’iter a Milano dovesse andare troppo per le lunghe. Sull’opzione, del resto, la società ha investito 40 milioni fra acquisto dei terreni, studi, documentazione e altre spese. Nella riunione di venerdì scorso, però, la Regione Lombardia avrebbe suggerito al Milan di concentrare gli sforzi sull’impianto cittadino con l’Inter, accantonando per il momento le procedure autorizzative e amministrative per il progetto San Donato.