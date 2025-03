San Siro Milan, passi avanti nella realizzazione dell’impianto: questo il prossimo passaggio formale

San Siro Milan, prosegue con ottimismo l’iter per la realizzazione del nuovo impianto: è arrivato il momento del bando

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul nuovo impianto di San Siro.

PAROLE – «Avanti con l’iter per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro di proprietà di Inter e Milan. Dopo aver ricevuto dalle squadre il dossier di interesse per l’acquisto del Meazza e delle aree attorno (prezzo stimato dall’Agenzia delle Entrate di 197 milioni), la giunta di Milano ha approvato ieri la delibera con le linee di indirizzo per proseguire nelle attività. È un passaggio tecnico e necessario: ora il Comune pubblicherà per un periodo di almeno 30 giorni l’avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse, anche alternative a quella dei club».