San Siro Milan, De Paola sicuro: «Giocare nello stesso stadio è un limite per le società»

San Siro Milan, De Paola certo: «Giocare nello stesso stadio è un limite per le società». Le dichiarazioni

Paola De Paola ha analizzato a TMW che cosa vorrebbe dire per Milan e Inter, la possibile ristrutturazione di San Siro.

PAROLE – «Io non vedo mai positivamente che due squadre di quella carature debbano avere uno stadio insieme. Se si deve intervenire per recuperarne il valore ok e salvaguardando la struttura, ma trasformiamola in qualcos’altro senza imporre a entrambe di giocarci. E’ un limite per le società».