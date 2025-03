San Siro Milan, spunta la cifra per l’acquisto dell’impianto! Cifre e dettagli, i rossoneri fanno sul serio

San Siro Milan, c’è la cifra per l’acquisto dell’impianto e dell’area circostante: tutti i dettagli e le cifre in ballo, i rossoneri fanno sul serio

Intervenuto sul proprio profilo di X, il giornalista Daniele Mari ha dichiarato:

PAROLE – «San Siro, l’offerta di Inter e Milan nei documenti ufficiali: “In data 11 marzo 2025 le Società hanno formulato all’Amministrazione comunale una proposta di acquisto, […] avente ad oggetto il Compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro” comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” allegando lo schema del contratto di compravendita con gli elementi essenziali per l’acquisizione, ivi incluso il prezzo di acquisto offerto dalle medesime Società, pari ad Euro 197.000.000,00, oltre IVA. La proposta, inoltre, è sospensivamente condizionata alla positiva valutazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e alla conseguente conferma della dichiarazione di pubblico interesse entro e non oltre il 30 giugno 2025, con la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025»«San Siro, l’offerta di Inter e Milan nei documenti ufficiali: “In data 11 marzo 2025 le Società hanno formulato all’Amministrazione comunale una proposta di acquisto, […] avente ad oggetto il Compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro” comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” allegando lo schema del contratto di compravendita con gli elementi essenziali per l’acquisizione, ivi incluso il prezzo di acquisto offerto dalle medesime Società, pari ad Euro 197.000.000,00, oltre IVA. La proposta, inoltre, è sospensivamente condizionata alla positiva valutazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e alla conseguente conferma della dichiarazione di pubblico interesse entro e non oltre il 30 giugno 2025, con la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025»