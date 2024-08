San Siro Milan, rossoneri e nerazzurri INTERESSATI all’acquisto dello stadio: TUTTI gli scenari e cosa potrebbe succedere

Importante aggiornamento fornito da Repubblica su San Siro e la possibilità dell’acquisto da parte di Milan e Inter.

PAROLE – «Milan e Inter devono fare i conti e proprio per questa ragione sono già al lavoro con consulenti finanziari. Il Comune aveva valutato la Scala del Calcio sui 100 milioni di euro ma il calcolo, viene confermato, spetta all’Agenzia delle Entrate. Gli scenari, se rossoneri e nerazzurri decidessero di puntare su questa opzione, sarebbero diversi. Il Comune potrebbe indire un bando per la vendita o concessione del diritto di superficie, oppure potrebbe essere indetta una gara ma partendo da un’offerta dei due club che così godrebbero di una prelazione. La situazione è ancora confusa e anche a Palazzo Marino ci sono correnti di pensiero diverse. In questo mese che ci separa dal prossimo vertice si deciderà