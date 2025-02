San Siro Milan, tutti i dettagli sulle tempistiche e sul progetto relativo all’impianto: spunta una soluzione a sorpresa

San Siro Milan, emergono tutti i dettagli relativi al nuovo impianto che riguarda i rossoneri e l’Inter: soluzione a sorpresa

Il tema del futuro di San Siro tiene ancora banco in casa Milan e in casa Inter.

Il Corriere della Sera illustra alcuni dettagli del progetto che nelle prossime settimane i due club presentare al Comune di Milano (tra fine febbraio e i primi di marzo): il nuovo impianto dovrebbe sorgere dove oggi si trovano i parcheggi di San Siro, la capienza sarà di circa 71.500 persone, di cui 13 mila dedicati alla cosiddetta “hospitality”, ossia ai posti più prestigiosi dedicati alle aziende e forniti di cucina e altri servizi di intrattenimento. Stando alle prime bozze del progetto, l’accesso allo stadio dovrebbe avvenire attraverso un “podio”, una struttura coperta che attornierà l’impianto, sostituendo cancelli e tornelli. L’attuale Meazza verrà in parte demolito, la parte superstite potrebbe ospitare la nuove sedi dei due club. Il progetto prevede poi anche un hotel, spazi commerciali, parcheggi sotterranei e 55 mila metri quadri di zone verdi. L’investimento previsto per realizzare tutto il progetto dovrebbe attestarsi fra 1 e 1,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda i tempi, procedure amministrative e ricorsi al Tar permettendo, i lavori per il nuovo stadio di Milano potrebbero partire a inizio 2027 per poi concludersi nel 2030