San Siro Milan, numeri da capogiro: tifosi rossoneri in testa a questa speciale classifica. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha sconfitto il Como per 2-1, così come all’andata in rimonta. Parte del merito va dato al pubblico di San Siro, per l’ennesima volta tutto esaurito.

I rossoneri hanno il pubblico più presente di tutti in Serie A. In vetta a questa speciale classifica c’è il Milan con una media di 71.591 spettatori, seguito da Inter (69.794), Roma (61.973) e Napoli (50.652).