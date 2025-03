San Siro Milan, le parole dell’architetto Kipar: i tempi e la situazione sostenibilità. Segui le ultimissime sul club rossonero

Andreas Kipar, architetto paesaggista del gruppo Land che si occupa dell’area verde nel progetto del nuovo stadio di Milan e Inter, è intervenuto a repubblica.it sul progetto.

“L’idea è quella di immergere il nuovo stadio in un contesto di permeabilità urbana, di luogo pubblico, dove lo spazio pubblico viene riconsiderato come un luogo dove le persone vengono non solo per le partite ma per stare nella quotidianità. Vorremmo che intorno allo stadio il quartiere ne potesse approfittare.

Da tanti ci stiamo impegnando attraverso la strategia dei raggi verdi sulla permeabilità urbana. Ci siamo occupati e continuiamo a occuparci del paesaggio urbano e dello spazio pubblico affinché un intervento di questa dimensione possa essere considerato un intervento di rigenerazione urbana. Laddove interveniamo, dobbiamo intervenire per migliorare una situazione ambientale, e non per appesantirla.

I tempi? Tutto è relativo, adesso il processo sarà più corto. Se le cose vanno in porto, proseguono. E soprattutto nel dibattito con i cittadini l’auspicio è che possa emergere una sostenibilità urbana per rendere più visibile e misurabile la nostra sostenibilità“.