San Siro Milan, c’è l’indiscrezione dopo la valutazione dell’Agenzia delle Entrate! Appuntamento con Sala, ecco i prossimi passi

San Siro Milan, dopo la valutazione dell’Agenzia delle Entrate rossoneri e Inter presto da Sala: cosa si aspetta il sindaco

Come riportato da Calcio e Finanza, che riprende la Gazzetta dello Sport, ci sono novità sulla situazione San Siro, tema che riguarda da vicino Milan e Inter:

PAROLE – «Nella mattinata di ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato l’arrivo a Palazzo Marino della valutazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per lo stadio di San Siro e le sue aree limitrofe, che vedono l’interesse di Inter e Milan per la costruzione di un nuovo impianto. Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, si tratta di un momento decisivo per conoscere il futuro del Meazza e delle due società, con le alternative Rozzano e San Donato, soprattutto, sempre pronte rispettivamente per nerazzurri e rossoneri. Dalle prime indiscrezioni si parla di una valutazione intorno ai 200 milioni di euro, forse leggermente più alta, e che incontrerebbe il favore di Inter e Milan, che ora sono chiamate a fare loro un passo in avanti, come spiegato sempre ieri da Sala. Passato il fine settimana, e prima dei rispettivi impegni di Champions League, con il Milan che volerà a Madrid per giocare martedì sera, ci potrebbe essere un contatto entro 48 ore, tanto atteso quanto importante, fra i club e Palazzo Marino. Sala, è certo, vuole accelerare e ricevere nel più breve tempo possibile una manifestazione di interesse congiunta da parte delle società. Anche qui si prova a scommettere sulla tempistica che dovrebbe essere di circa una settimana. Intanto, Inter e Milan, con i rispettivi esperti, stanno provando a trovare un accordo definitivo proprio per la stesura della manifestazione di interesse. E come emerso nei giorni scorsi il processo sta affrontando qualche ostacolo. Soprattutto, i rossoneri vorrebbero inserire una clausola inerente al proprio impianto autonomo a San Donato, visto lo stanziamento di risorse già approvato dalla proprietaria Red Bird, pari a 55 milioni di euro».