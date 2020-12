Sampdoria-Milan, Ranieri sente il peso dell’avversario: ancora dubbi

Sampdoria-Milan, ancora tanti dubbi di formazione per Ranieri e tanti i ballottaggi tra difesa ed attacco per la gara di domenica

Sampdoria-Milan, ancora tanti dubbi di formazione per Ranieri e tanti i ballottaggi tra difesa ed attacco per la gara di domenica sera, decisamente impegnativa per entrambe le squadra, quest’anno probabilmente un po’ di più per i blucerchiati.

ANCORA DUE GIORNI- Ranieri, a eccezione dell’infortunato Keita Balde, avrà a disposizione tutta la rosa e dovrà quindi sciogliere alcuni dubbi di formazione. In difesa sembra certo del posto Lorenzo Tonelli mentre è apertissimo il ballottaggio tra Maya Yoshida e Alex Ferrari per affiancare l’ex Napoli.

CENTROCAMPO- A centrocampo sono diversi i dubbi del tecnico romano: un posto per due sulla fascia sinistra, con Mikkel Damsgaard e Jakub Jankto a contenderselo, ballottaggio tra Albin Ekdal e Adrien Silva al centro del campo.

ATTACCO- Infine una maglia per tre giocatori al fianco di capitan Fabio Quagliarella, se la giocano Valerio Verre, Gaston Ramirez e Manolo Gabbiadini.