Sampdoria Milan, il pareggio non è contemplato: D’Aversa sfida Pioli

Mancano due giorni alla sfida tra le mura del Ferraris valida per la prima giornata di Serie A. La Sampdoria e il Milan stanno completando la preparazione e mettendo a punto gli ultimi dettagli. I precedenti tra i due tecnici sono chiari.

Nessun pareggio nelle quattro sfide tra Stefano Pioli e Roberto D’Aversa da allenatori in Serie A: tre successi per l’attuale tecnico rossonero e uno per il nuovo manager della Sampdoria (Fiorentina-Parma 0-1).