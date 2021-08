Sampdoria-Milan: cessione ad un passo per un titolare dei doriani

Sampdoria-Milan: affare in dirittura d’arrivo con un club di Championship inglese per un centrocampista dei doriani: ecco di chi si tratta

Con la sessione estiva del calciomercato attiva sino al secondo match del nuovo Campionato di Serie A 2021/2022, gli allenatori delle varie formazioni non potranno contare su rose definitive fino al gong del mercato, fissato per il 31 agosto, con la seconda giornata del Torneo ampiamente archiviata.

E’ il caso della Sampdoria, prima rivale del Milan di Stefano Pioli in concomitanza col primo impegno ufficiale di Serie A: la società doriana, in queste ore, sta completando la cessione di Rolando Vieira, centrocampista 23enne potenzialmente titolare nelle gerarchie di D’Aversa per la mediana.

Dopo 45 apparizioni nel nostro Campionato, raggiunte con le maglie di Verona e, appunto, quella blucerchiata sulle spalle, il metodista inglese farà ritorno in patria, precisamente allo Sheffield United, club militante in Championship.