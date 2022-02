Giampaolo rilancia Falcone: «Nelle ultime partite ha fatto ottime parate»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN su Falcone:

«Audero sta lavorando bene, deve ritrovare le sue certezze post infortunio. Per me è un problema che non esiste. Falcone ha fatto comunque delle ottime parate nelle ultime partite».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE