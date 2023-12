Samardzic Milan, la telenovela è quasi finita: vicino l’accordo con questa squadra ULTIME

Samardzic Milan, la telenovela è quasi finita: vicino l’accordo con questa squadra di Serie A. Le ULTIME

Sembra esser finita la telenovela di mercato legata al nome di Lazar Samardžić.

Il centrocampista, che in estate era stato vicinissimo all’Inter ma anche accostato alla Juventus e al mercato Milan, è molto vicino al Napoli. Come riportato da Matteo Moretto, i contatti tra il giocatore e il club sono sempre più fitti e nelle ultime ore il papà/agente del ragazzo è arrivato in Italia per poter confrontarsi con l’Udinese.