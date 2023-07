Samardzic Milan, corsa a cinque per il gioiello dell’Udinese: le novità sul centrocampista che interessa ai rossoneri

Sono davvero tutti pazzi per Lazar Samardzic, il gioiellino dell’Udinese che si sta mettendo in mostra con la maglia del club friulano. La corsa si sarebbe allargata a cinque squadre.

A riportarlo è La Repubblica, che oggi in edicola spiega come oltre al Milan, anche Lazio, Napoli, Juventus e Inter sarebbero in corsa per il giocatore, valutato circa 15 milioni di euro.