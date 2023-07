Samardzic all’Inter? Un aspetto può far saltare tutto! Il retroscena

Samardzic all’Inter? Un aspetto può far saltare tutto, e il Milan così può tornare a sperare. Il retroscena

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Samardzic all’Inter, ma può sopraggiungere un ostacolo che potrebbe impedire alla trattativa di avviarsi verso la conclusione. I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con il giocatore e starebbero limando gli ultimi dettagli con l’Udinese.

Tuttavia come riporta Il Messaggero Veneto Giovanni Fabbian rischia di far saltare tutto. Il centrocampista classe 2003, inserito nell’affare come contropartita, avrebbe alcuni dubbi sulla destinazione bianconera. E il Milan e le altre pretendenti a Samardzic possono tornare a sperare.