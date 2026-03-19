Salvini al fianco di Allegri: «Sta facendo miracoli con questa società. Scudetto? Mai pensato per un secondo che…»

Salvini, a margine di un evento, ha parlato così del Milan di Allegri dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio

A margine della riapertura del ponte sul fiume Nure a Pontenure, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato la recente delusione sportiva per il risultato di Lazio-Milan. Il ministro, noto tifoso rossonero, ha espresso un giudizio netto sulla gestione del club e sul lavoro del tecnico: «Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione». Secondo Salvini, il ritorno in Champions League rappresenterebbe già un traguardo soddisfacente viste le premesse stagionali.

Nonostante il distacco in classifica, il ministro ha voluto sottolineare la superiorità dei rivali cittadini, pur rivendicando i successi nei confronti diretti della stagione 2025/2026. «L’Inter è più forte, c’è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia», ha ammesso con realismo. Le sue parole arrivano in un momento di dibattito acceso sulla solitudine di Massimiliano Allegri, rimasto senza dirigenti al seguito nella sfortunata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.

Salvini, la corsa scudetto e le ambizioni per il futuro rossonero

Il ministro ha poi spento ogni speranza di una rimonta tardiva sui nerazzurri guidati da Cristian Chivu, che continuano a dominare il campionato. «Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto», ha dichiarato Salvini all’ANSA. La sua analisi si sposta quindi sulla necessità di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, citando implicitamente le manovre di Igli Tare per profili come Goretzka o Retegui.

La critica agli scarsi investimenti della proprietà di via Aldo Rossi risuona come un monito per il prossimo calciomercato estivo. Per Salvini, se il Milan vuole davvero tornare a competere per il titolo, non può più limitarsi a “fare miracoli” con le risorse attuali, ma deve garantire ad Allegri i tasselli necessari per colmare il gap con l’Inter. La palla passa ora alla dirigenza, chiamata a rispondere sul campo e sul mercato alle aspettative di una tifoseria che chiede maggiore ambizione.