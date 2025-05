Salvini fa infuriare i tifosi dell’Inter: «Loro non mi rappresentano e non gli tiferò in finale di Champions. Farò questa cosa…». Le sue parole

Matteo Salvini ha concesso un’intervista a Telelombardia. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine della finale di Coppa Italia del suo Milan contro il Bologna in cui ha fatto riferimento alla prossima finale di Champions che vedrà l’Inter scendere in campo.

CARDINALE – «Inter in finale di Champions? Non mi viene neanche da dire auguri per il 31. L’Inter rappresenta gli italiani? Non me, non ci penso neanche a tifare l’Inter, anzi sto cercando luogo senza segnale telefonico».