La Salernitana prosegue la sua preparazione nel ritiro in Turchia. Oggi primo test amichevole per la squadra di Nicola

La Salernitana oggi in campo in un amichevole contro i turchi dell’Alanyaspor. La squadra di Nicola prosegue la sua preparazione invernale sfidando il club che li sta ospitando nel ritiro in Turchia.

I campani saranno i prossimi avversari del Milan alla ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio.