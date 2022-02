Salernitana Milan, sesto assist stagionale per Theo: è record

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro la Salernitana Theo Hernandez ha fornito il sesto assist della sua stagione al Milan, battendo il suo record personale

Una delle poche note liete del Milan nel pareggio contro la Salernitana è stato Theo Hernandez. Tra i pochi a salvarsi ed autore del passaggio vincente per il gol di Messias che aveva illuso i rossoneri in avvio.

Il francese ha fornito 14 assist da quando gioca in Serie A (2019/20), di cui sei in questa stagione: si tratta del nuovo record personale per il terzino francese in un singolo campionato.