Salernitana Milan: rossoneri a caccia del terzo clean sheet di fila

Il Milan cerca contro la Salernitana un dato che ancora non è mai successo in stagione: il terzo clean sheet di fila

Il Milan a caccia di un successo contro la Salernitana per tenere lontani Inter e Napoli dal primo posto. Ma i rossoneri vogliono anche cercare di blindare la porta.

Dopo Lazio in Coppa Italia e Sampdoria in campionato, la squadra di Pioli vuole il terzo clean sheet di fila. Un dato ancora mai avvenuto in questa stagione.