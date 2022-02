Salernitana Milan, Matri: «In queste partite serve l’esperienza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Matri analizza così il deludente pareggio del Milan sul campo della Salernitana. Le sue dichiarazioni

«Mi viene difficile criticare il Milan. È una squadra giovane, in queste partite quando c’è bisogno di dare qualcosa in più è lì che serve l’esperienza. Ma non mi sento di criticare questo Milan perché sta facendo cose straordinarie.»